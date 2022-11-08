Президент Венесуэлы наехал на капиталистические страны

Главное: Николас Мадуро критикует капиталистические страны. Обвиняет их в климатическом кризисе.

Детали: Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил на саммите COP27. Политик сделал резонансное заявление.

Так, он обвинил капиталистические страны в мировом климатическом кризисе.

Политик сказал: «Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих».

Кроме этого он призвал защитить регион Амазонии: по его словам, это ответственность всей Южной Америки.

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