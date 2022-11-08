Американский генерал спрогнозировал освобождение Донбасса и Крыма

Главное: Бен Ходжес прогнозирует, что к лету ВСУ освободят Крым. Генерал убежден, что как только ВСУ начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и военно-морским объектам в Крыму, полуостров становится непригодным для обороны россиян.

Детали: Вооруженные силы Украины уже к концу этого года могут освободить территории, захваченные Россией после 24 февраля. Об этом бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в интервью изданию «Радіо Свобода».

«Я думаю, что результат операций на востоке уже неизбежен. Украина достигла необратимого импульса», — сказал он.

По его словам, до сих пор продолжаются тяжелые бои в Бахмуте, а также в Херсонской области, где россияне забирали из Херсона мирных жителей, а также «грабили все, что не прибито к полу».

«И я предполагаю, что в Херсоне и вокруг него будут продолжаться бои несколько недель, пока украинцы не уничтожат всех россиян, находящихся на правом берегу Днепра», — отметил Ходжес.

Генерал считает, что начавшееся в сентябре украинское контрнаступление — это одна большая операция.

«И потому левое крыло контрнаступления — это операция, которая спустилась с Харькова, сейчас возле Донецка и двигается на Мариуполь. Другое крыло — в Херсоне. Следовательно, это правое крыло. Так что оба эти крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым», — сказал Ходжес

Генерал убежден, что как только ВСУ начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и военно-морским объектам в Крыму, Крым становится непригодным для обороны россиян.

«И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым к лету», — сказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе.

Ходжес отметил, что нужно понять: «Россия терпит поражение старомодным способом. Они терпят поражение на поле боя».

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