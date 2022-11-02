Эрдоган предложил Путину немедленно вывести войска из Украины, — турецкие СМИ

Главное: Турецкие СМИ пишут, что Эрдоган предложил Путину немедленно вывести войска из Украины. Поскольку его ждет неизбежное поражение.

Детали: Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину пути для вывода войск РФ из Украины и срочно перейти к прямым переговорам с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает DonPress со ссылкой на турецкое издание AHBR.

Как отмечается, у Эрдогана и Путина состоялся двухчасовой телефонный разговор, где президент Турции выразил сомнения в целесообразности проведения специальной военной операции на территории Украины и предложил Путину немедленно ее закончить, вывести свои войска, поскольку его ждет неизбежное поражение.

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