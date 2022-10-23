На Волыни, Виннитчине и Черниговщине священники УПЦ отпели украинских воинов

Главное: В Волынской, Винницкой и Нежинской епархиях Украинской Православной Церкви священники простились с погибшими украинскими воинами.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, на Волыни священники Алексеевского благочиния совершили чин отпевания погибшего защитника Украины, жителя села Осовцы Камень-Каширского района Петра Демьяника.

Заупокойное богослужение в местном храме возглавил благочинный округа протоиерей Богдан Андрейчук в сослужении настоятеля храма протоиерея Сергея Приходько и духовенства епархии.

На Виннитчине в храме Преображения Господнего села Мигаловцы простились с погибшим воином Иваном Воронюком. Чин отпевания возглавил благочинный Барского округа архимандрит Серафим (Поворозник), которому сослужили клирики благочиния.

На Черниговщине благочинный Борзнянского округа Нежинской епархии протоиерей Иоанн Олинчук возглавил чин отпевания погибшего воина Виктора Просяника.

В епархиях выражают искренние соболезнования семьям погибших Героев и просят духовенство усилить свои молитвы за новопредставленных воинов.