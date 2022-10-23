Священники и волонтеры УПЦ доставили 6 машин гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Главное: Священники и волонтеры Украинской Православной Церкви доставили гуманитарную помощь для беженцев и насельников Святогорской лавры.

Гуманитарная помощь была приобретена и доставлена ​​при поддержке митрополита Львовского и Галицкого Филарета (Кучерова), архиепископа Кассиана (Шостака), архиепископа Ионы (Черепанова), Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам, помощи духовенства, волонтеров, верующих Боярки, епархий и всех неравнодушных.

«В эту гуманитарную поездку удалось отправить шесть машин. Каждая из них везла груз: 15 тонн гуманитарной помощи, продукты питания, моющие средства, бытовую химию, подарки детям, лекарства. Также отправили бензовоз с 24 тоннами дизельного топлива и отдельно машину с углем и дровами, которую собрали при поддержке отца Евгения из Павлограда», — поделился настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Боярке протоиерей Андрей Дворовой.

Отец Андрей вместе с братом протоиереем Константином в третий раз доставляет в Святогорскую лавру гуманитарную помощь.

К масштабной благотворительной миссии присоединились архиереи, священники, волонтеры и все, кто не остался равнодушным к призыву помочь многострадальной Святогорской обители, где нашли приют более 400 человек, среди которых более 40 детей.

В частности, глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки митрополит Филарет (Кучеров) передал медикаментов на 100 тысяч гривен.

«В Святогорской лавре чувствуешь, как близок Бог. Корпуса горели, постоянные обстрелы, погибли люди. А братия хранит веру, молится, кормит сотни людей, заботится о детях. И Бог доставляет им радость. Вокруг следы от взрывов, разбитые корпуса, обломки, но ты не чувствуешь трагедии. Чувствуешь близость Бога. Они словно соприкасаются с чудом. Мы общались с монахом. В двух метрах от него разорвался артиллерийский снаряд, а он выжил. До этого утром причастился. По человеческой или военной логике это невозможно. Братия молится. Молится о мире и о всех, кто помогает», — сказал протоиерей Андрей Дворовой.