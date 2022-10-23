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Новости > Священники и волонтеры УПЦ доставили 6 машин гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Священники и волонтеры УПЦ доставили 6 машин гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Александра Кудрявцева
23.10.22 12:40
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Священники и волонтеры УПЦ доставили 6 машин гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
Главное: Священники и волонтеры Украинской Православной Церкви доставили гуманитарную помощь для беженцев и насельников Святогорской лавры.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», шесть грузовиков доставили в обитель продукты, одежду, лекарства и топливо.
 
Гуманитарная помощь была приобретена и доставлена ​​при поддержке митрополита Львовского и Галицкого Филарета (Кучерова), архиепископа Кассиана (Шостака), архиепископа Ионы (Черепанова), Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам, помощи духовенства, волонтеров, верующих Боярки, епархий и всех неравнодушных.
 
«В эту гуманитарную поездку удалось отправить шесть машин. Каждая из них везла груз: 15 тонн гуманитарной помощи, продукты питания, моющие средства, бытовую химию, подарки детям, лекарства. Также отправили бензовоз с 24 тоннами дизельного топлива и отдельно машину с углем и дровами, которую собрали при поддержке отца Евгения из Павлограда», — поделился настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Боярке протоиерей Андрей Дворовой.
 
Отец Андрей вместе с братом протоиереем Константином в третий раз доставляет в Святогорскую лавру гуманитарную помощь.
 
К масштабной благотворительной миссии присоединились архиереи, священники, волонтеры и все, кто не остался равнодушным к призыву помочь многострадальной Святогорской обители, где нашли приют более 400 человек, среди которых более 40 детей.
 
В частности, глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки митрополит Филарет (Кучеров) передал медикаментов на 100 тысяч гривен.
 
«В Святогорской лавре чувствуешь, как близок Бог. Корпуса горели, постоянные обстрелы, погибли люди. А братия хранит веру, молится, кормит сотни людей, заботится о детях. И Бог доставляет им радость. Вокруг следы от взрывов, разбитые корпуса, обломки, но ты не чувствуешь трагедии. Чувствуешь близость Бога. Они словно соприкасаются с чудом. Мы общались с монахом. В двух метрах от него разорвался артиллерийский снаряд, а он выжил. До этого утром причастился. По человеческой или военной логике это невозможно. Братия молится. Молится о мире и о всех, кто помогает», — сказал протоиерей Андрей Дворовой.
 
В тему: Священники УПЦ передали 21 тонну угля в Святогорскую лавру.
 

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ, Святогорская лавра

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