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Новости > В Запорожье духовенство УПЦ совершило крестный ход с чудотворной иконой Богородицы с молитвой о мире

В Запорожье духовенство УПЦ совершило крестный ход с чудотворной иконой Богородицы с молитвой о мире

Александра Кудрявцева
12.10.22 13:25
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В Запорожье духовенство УПЦ совершило крестный ход с чудотворной иконой Богородицы с молитвой о мире
Главное: Вокруг Запорожья митрополит Лука и священники Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы «Самарская».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, во время крестного хода духовенство молилось о защите города и мире в Украине.
 
На протяжении пути следования читалась молитва о мире: «Господи Боже наш! Тебе вручаем мы в сию тяжелую годину судьбы наши и на Тебя возлагаем надежду нашу. Призри на нас с небесной высоты Своей. Простри нам Твою мощную благодеющую руку и изведи из глубины постигшего нас бедствия, дабы мы вечно прославляли Отца и Сына и Святаго Духа».
 
Митрополит Лука (Коваленко) отметил, что христиане испокон веков обращались к Матери Божьей за помощью, особенно в годы тяжелых испытаний.
 
«Верующие люди чувствуют, что Царица Небесная нас слышит и всегда готова вымолить у Своего Сына для нас прощение. Верим в милосердие Божие и уповаем на Его милость к нам грешным. Возносим свои молитвы Матери Божьей, чтобы Господь избавил от новых лишений, а наш родной город от разрушений», — сказал он.
 
*** Чудотворная икона Божией матери «Самарская», так же именуемая Новокайдакской имеет долгую историю и ряд неоспоримых свидетельств о знамениях и чудесах, совершающихся перед ее образом. Именно она сопровождала запорожских казаков в Русско-турецкой войне и даровала им свое благое заступничество, победу и славу. В 1772 году по распоряжению и на средства последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского икона была облечена в оклад из драгоценных металлов и камней.
 
В тему: Митрополит УПЦ Лука призвал помочь пострадавшим от обстрелов в Запорожье.

Тэги: Запорожье, Крестный ход, УПЦ

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