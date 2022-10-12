В Запорожье духовенство УПЦ совершило крестный ход с чудотворной иконой Богородицы с молитвой о мире

Главное: Вокруг Запорожья митрополит Лука и священники Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с чудотворной иконой Богородицы «Самарская».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, во время крестного хода духовенство молилось о защите города и мире в Украине.

На протяжении пути следования читалась молитва о мире: «Господи Боже наш! Тебе вручаем мы в сию тяжелую годину судьбы наши и на Тебя возлагаем надежду нашу. Призри на нас с небесной высоты Своей. Простри нам Твою мощную благодеющую руку и изведи из глубины постигшего нас бедствия, дабы мы вечно прославляли Отца и Сына и Святаго Духа».

Митрополит Лука (Коваленко) отметил, что христиане испокон веков обращались к Матери Божьей за помощью, особенно в годы тяжелых испытаний.

«Верующие люди чувствуют, что Царица Небесная нас слышит и всегда готова вымолить у Своего Сына для нас прощение. Верим в милосердие Божие и уповаем на Его милость к нам грешным. Возносим свои молитвы Матери Божьей, чтобы Господь избавил от новых лишений, а наш родной город от разрушений», — сказал он.

*** Чудотворная икона Божией матери «Самарская», так же именуемая Новокайдакской имеет долгую историю и ряд неоспоримых свидетельств о знамениях и чудесах, совершающихся перед ее образом. Именно она сопровождала запорожских казаков в Русско-турецкой войне и даровала им свое благое заступничество, победу и славу. В 1772 году по распоряжению и на средства последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского икона была облечена в оклад из драгоценных металлов и камней.