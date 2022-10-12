Жертвами войны в Украине стали уже 422 ребенка

Главное: Во время войны в Украине погибли 422 ребенка. 808 несовершеннолетних получили ранения.

Детали: Дети гибнут во время войны в Украине. Данные на среду, 12 октября, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что жертвами стали уже 422 несовершеннолетних.

Кроме этого 808 детей получили различные ранения.

Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов были повреждены 2 614 учебных заведений, из них 313 разрушены полностью.

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