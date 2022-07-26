США бесплатно передали Украине полмиллиона доз вакцины от коронавруса

Главное: США предоставили Украине почти 500 тысяч доз вакцины от оронавируса. Вакцину какого производителя решили передать Украине, не уточняется.

Детали: Соединенные Штаты Америки передали Украине почти 500 000 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает в Twitter Государственный департамент США.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем народ Украины в ее борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, вакцину какого производителя решили передать нашей стране. В Украине применялись американские вакцины Pfizer и Moderna.

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