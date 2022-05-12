Россиянам и беларусам перестали продавать билеты на круизы

Главное: Круизные компании отказались продавать гражданам России, Беларуси, а также так называемым «ЛДНР» билеты на круизы. Тем гражданам страны-агрессора, которые уже оплатили услугу, предоставят возможность отправиться в путешествие, однако новые билеты для них продавать не будут.

Детали: Круизные компании отказываются от сотрудничества с россиянами. Им перестали продавать билеты. Об этом сообщает профильное издание АТОР.

Так, среди компаний, которые уже отказались от сотрудничества с россиянами, Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises.

«Агенты — партнеры Costa Cruises — получили от оператора сообщение (есть в распоряжении редакции «Вестника АТОР»), что более не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в сообщении.

Также перестали продавать билеты россиянами Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line, Quark Expeditions. Официальная позиция: компании не хотят попасть под санкции, поэтому перестали сотрудничать с российским рынком.

Своим партнерам представители круизных компаний в России сообщили, что не готовы продолжать сотрудничество, так как это может привести к финансовым рискам.

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