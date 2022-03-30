Южный мост в Киеве открывают для общественного транспорта

Главное: Общественный транспорт сможет ходить в Киеве по Южному мосту. Его открывают сегодня.

Детали: В среду, 30 марта, в Киеве открывают для общественного транспорта Южный мост. Об этом говорят в КГГА.

В мэрии рассказали, что через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро «Голосеевской».

На личном авто можно проехать по Северному и Дарницкому мостам.

При этом водителям напомнили, что те должны пропускать кареты скорой помощи и машины с гуманитарной помощью.

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