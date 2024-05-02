Стало известно о небывалой пользе всем известной ягоды

Эксперты из университета Лаваля в Канаде поведали о небывалой пользе клюквы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта всем известная ягода улучшает микробиоту (сообщество бактерий) кишечника и помогает избежать таких хронических заболеваний, как диабет и болезни сердечнососудистой системы.

Указывается на то, что клюква полезна благодаря высокому содержанию полифенолов и олигосахаридов, то есть небольших волокон, способствующих микробной активности.

Во время исследования сорок добровольцев употребляли клюквенную добавку в форме капсул утром и вечером, что было эквивалентно приему шестидесяти граммов свежей клюквы.

На старте опыта и через четыре дня у людей собрали образцы плазмы крови, мочи и кала.

Оказалось, что вещества из клюквенного экстракта способствуют развитию бактерий рода Bifidobacterium, что снижает риск развития диабета и сердечнососудистых заболеваний.

Кроме этого, сообщают ученые, эта ягода стимулирует бактерию Akkermansia muciniphila, которая играет важную роль в слизистой оболочке кишечника, помогая уменьшить воспаление и укрепить кишечный барьер.

Сказано, что при включении в сбалансированную диету экстракт клюквы могут изменить уровень воспаления в кишечнике и улучшить прогноз хронических заболеваний.

Информируется, что стимулируя бактерии Akkermansia muciniphila и Bifidobacterium, микробиота регенерирует и воссоздает противовоспалительную среду.

Резюмируется, что польза от приема клюквы проявляется уже через четыре дня после начала употребления экстракта.

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