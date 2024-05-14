Кабмин назначил двух временных министров

Кабинет Министров назначил временно исполняющих обязанности министров аграрной политики и развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Так, на Тараса Высоцкого временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины.

В свою очередь, Василий Шкураков будет временно исполнять обязанности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Напомним, 9 мая Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Также нардепы поддержали увольнение главы Минагрополитики Николая Сольского. Его подозревают в незаконных сделках с государственной землей.