Стало известно о небывалой пользе оливкового масла

Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана в США узнали кое-что новое о пользе оливкового масла. Появились данные их отчета.
В нем говорится о том, что ежедневное употребление столовой ложки, то есть около семи граммов, данного продукта снижает риск летального исхода деменции сазу на 28%.
Всего в проведенном американцами исследовании приняли участие 92 383 взрослых людей.
Специалисты в течение 28 лет наблюдали за ними, отслеживая потребление ими оливкового масла и качество рациона.
Выяснилось, что у людей, которые употребляли не менее семи граммов данного растительного масла в день, вероятность летального исхода в связи деменцией была на 28% ниже.
Также, как говорят ученые, оливковое масло оказывало более выраженный полезный эффект на женский организм.
Указывается на то, что терапевтические свойства оливкового масла были выражены вне независимости от качества рациона и наличия весомых генетических факторов риска болезни Альцгеймера.
Резюмируется, что употребление этого продукта снижает риск преждевременного ухода из жизни вследствие деменции за счет повышения сосудистого тонуса, снижения воспаления в организме и блокировки окислительного стресса (повреждения клеток особыми формами кислорода) в мозге.
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