Стало известно о небывалой пользе оливкового масла

Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана в США узнали кое-что новое о пользе оливкового масла. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что ежедневное употребление столовой ложки, то есть около семи граммов, данного продукта снижает риск летального исхода деменции сазу на 28%.

Всего в проведенном американцами исследовании приняли участие 92 383 взрослых людей.

Специалисты в течение 28 лет наблюдали за ними, отслеживая потребление ими оливкового масла и качество рациона.

Выяснилось, что у людей, которые употребляли не менее семи граммов данного растительного масла в день, вероятность летального исхода в связи деменцией была на 28% ниже.

Также, как говорят ученые, оливковое масло оказывало более выраженный полезный эффект на женский организм.

Указывается на то, что терапевтические свойства оливкового масла были выражены вне независимости от качества рациона и наличия весомых генетических факторов риска болезни Альцгеймера.

Резюмируется, что употребление этого продукта снижает риск преждевременного ухода из жизни вследствие деменции за счет повышения сосудистого тонуса, снижения воспаления в организме и блокировки окислительного стресса (повреждения клеток особыми формами кислорода) в мозге.

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