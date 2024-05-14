Противник уже заблокирован: Буданов рассказал о ситуации в Харьковской области

Противник в приграничных районах Харьковской области фактически уже заблокирован за теми рубежами, на которые он смог зайти. Теперь «наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации». Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области, которую все уже пятые сутки наблюдают.

«Сказать, что они (захватчики) имеют значительный успех, это точно неправда», — подчеркнул глава ГУР.

Однако он признал, что «ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется».

«Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации. То есть противник в принципе уже заблокирован за теми рубежами, на которые он смог зайти. И продолжается операция Сил обороны Украины относительно дальнейшей стабилизации и начала вытеснения противника за пределы нашей страны», — добавил Буданов.

По его словам, россияне изначально планировали операцию не только в Харьковской, но и в Сумской области, однако ситуация пока им еще не позволила начать активные действия.

«Что касается Сумской области: россияне действительно изначально планировали операцию также и в Сумской области. По состоянию на данный момент небольшую группировку сил они держат на приграничье в направлении, скажем так, у них это г. Суджа, с нашей стороны — это Сумское направление. Но ситуация пока им еще не позволила приступить к активным действиям и осуществлению своего плана», — сказал Буданов в эфире телемарафона.

Напомним, Буданов дал прогноз по ситуации в Харьковской и Сумской областях.