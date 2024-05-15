Сергей Чванкин: жена судьи из Одессы владеет апартаментами в Майами, - СМИ

Сергей Чванкин, глава Киевского районного суда Одессы, задекларировал компанию жены в США, владеющей апартаментами в Майами стоимостью $310 тыс. или около 12 млн грн. Как пишет Следствие, заработки самого судьи и его супруги, преподавательницы Одесской юридической академии и адвоката Нелли Голубевой, не позволяют таких расходов. В декларации не указаны ни расходы на покупку этой недвижимости, ни факт появления кредитных обязательств, если Голубева приобрела ее в ипотеку.

Также издание пишет следующее:

«Согласно реестру компаний Флориды, 13 февраля 2023 года супруга председателя Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина открыла в США фирму OCEAN PROJECT 828 LLC. Согласно официальным записям округа Бровард штата Флорида (Broward County), квартиру площадью 105 кв. м (1130 кв. футов) по адресу 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компания Голубевой приобрела 10 марта 2023 года. Эти апартаменты указаны местом регистрации компании.

По данным профильных сайтов по продаже недвижимости в Майами, апартаменты размещаются в 10-этажном многоквартирном доме постройки 1976 года в нескольких сотнях метров от побережья Атлантического океана. Описание обещает «беспрепятственный вид на побережье из окон от пола до потолка», «бассейн с подогревом, барбекю, хранилище для велосипедов, ультрасовременный тренажерный зал, теннис, круглосуточную охрану с охраной лба».

Дом находится «рядом с пляжами, ипподромами, казино, набережной „Голливуд“, пристанями, торговым центром „Aventura“, ресторанами, магазинами». Вдобавок к квартире идет паркоместо. Также в описании указано, что квартира готова к сдаче в аренду.

В декларации Чванкина также упоминается несколько счетов, которые жена открыла в американских банках. По состоянию на момент подачи декларации (конец 2023), на них было размещено около $52 тыс. В целом, состояние Чваркина и Голубевой не разрешает приобретение такой недвижимости.

Квартира была приобретена в марте 2023 года. В декларации за 2022 год глава Киевского райсуда Одессы указал 9,7 млн грн доходов. Из них 1,7 млн грн – это его зарплата, 0,5 млн грн – зарплата жены Нелли Голубевой в Одесской юракадемии. Еще 2,9 млн грн супруга судьи заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью. Ее основной КВЭД ФЛП — деятельность в сфере права, она также имеет адвокатское свидетельство. Еще 4,6 млн грн семья заработала на процентах от депозитов, инвестициях в облигации государственного внутреннего займа и отчуждении имущества.

При этом судья Чванкин задекларировал 3 млн грн расходов на покупку ОВГЗ и обновление собственного автопарка. Расходы его жены неизвестны. По состоянию на конец 2022 года семья накопила наличные деньги, а также на депозитах в гривне, долларах и евро около 16,4 млн грн. Часть средств семья также содержит в Австрии, где в 2022 году жена с дочерью, вероятно, получили убежище (в декларации указан вид на постоянное место жительства, однако не указано, в каком жилье жила семья).

Журналисты «Следствия.Инфо» звонили судье Сергею Чванкину, а он не брал трубку, писали в WhatsApp — не прочитал сообщение. Его жена Нелли Голубева заблокировала номер телефона. Также отправили запрос о комментарии в Киевский районный суд Одессы, на момент выхода материала ответа не получили. А еще раньше Общественный совет добродетели в своем заключении о несоответствии судьи критериям добродетели и профессиональной этики отмечал, что состояние Чванкина и его семьи имеют сомнительное происхождение еще до его карьеры судьи с начала 2000-х годов. В частности, речь шла о недостаточном количестве средств для приобретения недвижимости родителями жены и другими родственниками, которые затем передавали имущество в пользование семье Чванкина-Голубевой, покупку такой недвижимости в элитных жилых комплексах и коттеджном городке по явно заниженным ценам и тому подобное».