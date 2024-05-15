Британский диетолог поведала, почему может чесаться голова

Популярный диетолог из Великобритании Сара Брюер поведала о том, почему может чесаться голова. Стало известно, в чем же дело.

По словам эксперта, зуд и шелушение кожи головы могут быть вызваны дефицитом витаминов групп А и В в организме.

Медик отметила, что за сохранение увлажненности и здоровой текстуры кожных покровов отвечают жирные кислоты, витамины А, В2, В3, В6, С, биотин (В12), йод, марганец, селен и цинк.

Сказано, что недостаток одного или нескольких пищевых компонентов из этого перечня может привести к зуду, шелушению, сухости и ослаблению волосяных стержней.

Указывается также на то, что жирными кислотами и йодом богата рыба, такая как сардины, а также орехи, семена и цельнозерновые продукты.

Специалист говорит, что дефицит витамина А могут восполнить продукты животного происхождения и желто-оранжевые фрукты, недостаток витаминов группы В и марганца – цельное зерно и зеленые листовые овощи, а витамина С – ягоды и грейпфрут.

Британка рассказала, что потребление ультра-обработанных пищевых продуктов (чипсов, фастфуда) и маргарина необходимо, напротив, сократить: они содержат способствующие воспалению жирные кислоты омега-6, которые могут усугубить зуд и шелушение кожи.

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