Оказалось, что стресс может спровоцировать страшную болезнь

Эксперты из университета Помпеу Фабра в Барселоне (Испания) выяснили кое-что новое о последствиях стресса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что стрессовые события способны спровоцировать болезнь Альцгеймера.

Уточняется, что это может случиться лишь в том случае, если они произошли в детстве или в среднем возрасте.

Добровольцами стали 1 290 человек с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

В ходе работы специалисты накопили информацию о здоровье подопытных и попросили людей поведать о том, переживали ли они когда-либо травмирующие или стрессовые события.

Также те рассказали, в каком возрасте они перенесли сильный стресс.

Сообщается, что у подгруппы из 393 человека были взяты образцы спинномозговой жидкости для оценки концентрации в организме аномальных белков (их называют амилоидами и тау), связанных с развитием болезни Альцгеймера.

Исследователи при этом проверили, присутствует ли в мозге каждого участника этой подгруппы воспаление, выступающее дополнительным фактором риска заболевания.

В итоге выяснилось, что стрессовые события, произошедшие в детстве и среднем возрасте, действительно были связаны с биологическими маркерами болезни Альцгеймера (накопление токсичных белков в мозге).

В то же время, как стало ясно, стресс не повлиял на объем серого вещества головного мозга, служащего хранилищем клеточных тел нейронов.

Резюмируется, что травмирующие события коррелировали с более выраженной концентрацией нежелательных белков в мозге, воспалением и уменьшением количества серого вещества только у лиц с психическими расстройствами в анамнезе.

Ранее пожилых людей призвали отказаться от алкоголя.