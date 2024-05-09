Американцы разгадали еще один секрет человеческой памяти

Эксперты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) узнали о человеческой памяти кое-что новое, открыв доселе неизвестный ее механизм. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что данный механизм создает воспоминания и снижает метаболические затраты организма, действуя во время сна.

Поясняется, что новый тип состояния памяти связан с центральной областью мозга, называемой энторинальной корой.

Американцы говорят, что эта область также имеет отношение к развитию болезни Альцгеймера.

Ученые измерили мембранный потенциал нейронов энторинальной коры, а также оценили активность теменной коры, то есть части мозга, посылающей сигналы в энторинальную кору.

Оказалось, что сигналы от теменной коры колеблются между состояниями «включено» и «выключено» через определенные промежутки времени, пока человек спит.

Информируется, что активность в энторинальной коре сохранялась даже во время сна, спадая и нарастая подобно волнам на воде.

Специалисты назвали такой тип функционирования памяти «спонтанным постоянным бездействием».

Удалось установить, что непрерывная работа энторинальной коры почти не тратит энергию организма и при этом удваивает доступный человеку объем памяти.

Резюмиурется, что когнитивные нарушения, возникающие при болезни Альцгеймера и других формах деменции, могут быть связаны с открытым ими механизмом памяти.

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