Зимнее потепление продолжится в Украине в начале следующей недели

Главное: Теплая погода сохранится в Украине в начале следующей недели. Но возможны дожди.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в начале следующей недели. Появился прогноз Гидрометцентра на понедельник, 21 февраля.

Отмечается, что в западных, северных и восточных областях пройдут дожди.

Днем будет 3-11 тепла, а ночью от 0 до плюс 5.

В Киеве будет сухо: днем обещают 6-8 тепла, а ночью плюс 2-4.

Карта погоды:

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