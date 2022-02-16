Бензин и дизель в Украине продолжают быстро дорожать

Главное: Цены на АЗС Украины будут расти. Увеличена средняя стоимость бензина и дизельного топлива.

Детали: В Украине вновь дорожают бензин и дизельное топливо. Новые расчеты средней стоимости публикует министерство экономики.

Так, расчетные цены на бензин были повышены на 91 копейку – до 31,75 гривен за литр, а на дизельное топливо они выросли на 77 копеек – до 29,07 гривен за литр.

Как известно, АЗС могут устанавливать максимальную наценку на бензин в пять гривен, а на дизельное топливо – в семь гривен.

В тему: В Украине значительно подорожали бензин и дизельное топливо.