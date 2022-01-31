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Новости > Стало известно, будут ли вводить в киевских школах карантин

Стало известно, будут ли вводить в киевских школах карантин

Агата Кловская
31.01.22 09:46
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Стало известно, будут ли вводить в киевских школах карантин

Главное: В столичных школах и детских садиках карантина не ожидается. Однако решения о работе учебных заведений будут принимать их руководители в зависимости от уровня заболеваемости.

Детали: В Киеве, как и в Украине, растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. В связи с этим большинство школ по всей стране переходят на дистанционное обучение, сообщает «РБК-Украина».

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что в столичных школах и детских садиках карантина не ожидается. Однако, по его словам, решения о работе учебных заведений принимают их руководители, в зависимости от уровня заболеваемости.

Согласно последним данным, уровень заболеваемости киевских учителей и школьников снижается. Так, ОРВИ и COVID болеют около 1%.

Поскольку показатели заболеваемости являются маленькими, столичные власти приняли решение не отправлять все школы одновременно на карантин. Руководство школ будет само решать отправить на дистанционку несколько классов или все учебное заведение.

В КГГА считают, что такое решение позволит разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где ее уровень слишком высок. В то же время такие шаги позволят сохранить учебный процесс в заведениях, где больных мало.

В тему: В НАН Украины дали тревожный коронавирусный прогноз на ближайшие недели.

Тэги: Киев, общество, карантин, школа, детский сад, образование

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