В ВОЗ рассказали, сколько населения планеты привиты от коронавируса

Главное: В ВОЗ рассказали, что более половины населения планеты уже привиты от коронавируса. При этом в некоторых регионах показатель вакцинации до сих пор находится на очень низком уровне.

Детали: Больше половины населения мира полностью привиты от коронавируса COVID-19. Об этом сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«На данный момент, если мы посмотрим на все население мира, больше половины людей получили две дозы вакцины», — сказал он в ходе сессии Всемирного экономического форума, посвященного распределению COVID-вакцин.

При этом Райан отметил, что в некоторых регионах показатель вакцинации от коронавируса находится на очень низком уровне. Так, в Африке привито только 7% населения континента.

Он подчеркнул, что без справедливого распределения COVID-вакцин остановить пандемию коронавируса в мире не получится.

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