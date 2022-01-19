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Новости > В ВОЗ рассказали, сколько населения планеты привиты от коронавируса

В ВОЗ рассказали, сколько населения планеты привиты от коронавируса

Агата Кловская
19.01.22 09:35
261
В ВОЗ рассказали, сколько населения планеты привиты от коронавируса

Главное: В ВОЗ рассказали, что более половины населения планеты уже привиты от коронавируса. При этом в некоторых регионах показатель вакцинации до сих пор находится на очень низком уровне.

Детали: Больше половины населения мира полностью привиты от коронавируса COVID-19. Об этом сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«На данный момент, если мы посмотрим на все население мира, больше половины людей получили две дозы вакцины», — сказал он в ходе сессии Всемирного экономического форума, посвященного распределению COVID-вакцин.

При этом Райан отметил, что в некоторых регионах показатель вакцинации от коронавируса находится на очень низком уровне. Так, в Африке привито только 7% населения континента.

Он подчеркнул, что без справедливого распределения COVID-вакцин остановить пандемию коронавируса в мире не получится.

В тему: Минздрав упростил процедуру вакцинации подростков: что нужно знать.

Тэги: планета, здоровье, мир, вакцина, Всемирная организация здравоохранения, население, вакцинация, вакцинация от коронавируса

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