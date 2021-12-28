Китаю стало тесно в космосе с Илоном Маском

Главное: Власти Китая обвинили спутниковую систему Илона Маска Starlink, созданную для трансляции интернета по всей Земле, в угрозе китайской космической станции. По их данным, соответствующие «сближения» были зафиксированы дважды за последний год.

Детали: Китай заявил, что космические спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX Илона Маска, дважды едва не столкнулись с китайской космической станцией за последний год. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на отчет, представленный Пекином в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, соответствующие инциденты произошли 1 июля и 21 октября.

По словам Пекина, у космической станции было два «сближения» со спутниками Starlink.

Пекин призвал ООН напомнить США о соблюдении договора о регулировании космического пространства. Отмечается, что «Китай хочет попросить генерального секретаря Организации Объединенных Наций распространить вышеупомянутую информацию всем государствам-участникам Договора о космосе» и что государства-участники должны «нести международную ответственность» за национальную деятельность, осуществляемую как правительственными, так и неправительственными органами в космосе.

В свою очередь, астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл заявил, что международной космической станции за последние 10 лет приходилось несколько раз уклоняться от китайских военных противоспутниковых испытаний в 2007 году.

В тему: 22 февраля 2018 года с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с первыми спутниками для обеспечения глобального интернета Starlink.

22 апреля 2020 года спутники Маска видели в небе над киевской Оболонью.

В начале 2021 года услуга стала доступна для предзаказа в Украине.

Справка: В рамках проекта Starlink компания SpaceX планирует до 2024 г вывести на низкие орбиты 4400 спутников Microsat традиционных Ka- and Ku- диапазонов, а также 7500 спутников малоиспользуемого V-диапазона. Они будут связаны высокоскоростным лазерным даталинком, а формирование радиолуча на приемник будет производиться по принципу фазированной антенной решетки.

Все это должно обеспечить раздачу интернета со скоростью 1 гигабит в секунду (соответствует стандарту 5G) по всему миру независимо от местонахождения абонента.

При этом стоимость абонентского оборудования должна остаться в пределах $200.