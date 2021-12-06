Завтра транспорт в Киеве будет работать на час дольше

Главное: Завтра в Киеве работа общественного транспорта будет продлена на час. Связано это с проведением матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и тираспольским «Шерифом».

Детали: В ночь с 7 на 8 декабря в Киеве транспорт будет работать на час дольше. Поскольку в столице состоится матч между командами «Шахтер» Донецк и «Шериф» Тирасполь. Об этом сообщает «Киевпастранс».

Из-за футбольного матча будет продолжена работа маршрутов:

— троллейбусных — №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

— трамвайных — №№ 1-К, 8-К, 28;

— автобусных в режиме маршрутного такси — №№ 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Кроме того, «Киевспастранс» обеспечит дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

В тему: В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде проиграл миланскому «Интеру» со счетом 0:2.