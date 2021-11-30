В ВОЗ рассказали, чем опасен новый штамм коронавируса

Главное: ВОЗ предупредила, что штамм коронавируса «Омикрон» представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.

Детали: Новый штамм коронавируса «Омикрон» имеет беспрецедентное количество спаечных мутаций. Как сообщает ВВС, некоторые из них вызывают беспокойство у специалистов Всемирной организации здравоохранения из-за их потенциального влияния на траекторию пандемии.

В частности, речь идет о высоких темпах его распространения, что может привести к тяжелым последствиям в некоторых регионах.

«Само появление „Омикрона“ является еще одним напоминанием о том, что, хотя многие из нас думают, что мы уже покончили с COVID-19, ничего еще не закончилось», — заявил в этой связи глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В тему: В конце ноября 2021 года в мире начал распространяться новый штамм коронавируса — ботсванский. ВОЗ назвала его греческой буквой Омикрон. Он заразнее Дельты, имеет 32 мутации, может быть устойчив к вакцинам и, возможно, развился в теле пациента, зараженного ВИЧ.

Как объяснили специалисты ВОЗ, при наименовании нового штамма они намеренно пропустили две буквы греческого алфавита, чтобы не вызывать у людей нежелательных ассоциаций. В частности, греческая буква «Кси» в английском написании совпадает с именем китайского лидера Си Цзиньпина.

27 ноября Итальянские медики опубликовали первое изображение белка штамма омикрон. На представленном рисунке видны множества мутаций по сравнению с предыдущим известным штаммом — дельта.

По словам южноафриканского врача Анжелики Кутзи, которая первой предупредила о новом штамме, одним из главных симптомов нового штамма является сильная усталость.