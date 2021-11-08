В МОЗ объяснили, законна ли проверка COVID-сертификатов у граждан

Главное: В Минздраве заявили, что правоохранители имеют полное право требовать у граждан COVID-сертификаты. Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Детали: В МОЗ Украины заявили, что проверка COVID-сертификатов правоохранителями законна и не является разглашением медицинской тайны. Об этом заявили в Минздраве.

«Медицинская тайна содержится в обращении к врачу или диагнозе, а в документах о вакцинации этих сведений нет», — говорится в сообщении.

По мнению МОЗ, таким образом правоохранители не нарушают закон при требовании предъявить COVID-сертификат у граждан.

В Минздраве напомнили, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности.

Уточняется, что в указанных местах никто не может проверять у посетителей наличие документа о вакцинации.

В МОЗ сообщили, что действующие карантинные нормы предусматривают, что при «красном» уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

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