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Новости > Ученые обнаружили на Марсе свидетельства глобальных наводнений

Ученые обнаружили на Марсе свидетельства глобальных наводнений

Александр Панько
03.10.21 11:49
477
Ученые обнаружили на Марсе свидетельства глобальных наводнений

Главное: По данным исследователей, на Марсе в прошлом происходили гигантские наводнения из-за переполненных кратерных озер, в результате чего сформировалась поверхность планеты, образовались глубокие пропасти и большие объемы наносов.

Детали: Ученые Техасского университета в Остине проанализировали акутальный каталог речных долин на Марсе, сравнив глубину, длину и объем различных типов долин. Как сообщает Lenta.ru, выяснилось, что речные долины, образованные проломами в кратерных озерах, встречаются на Марсе повсеместно, охватывая четверть объема долин на всей Красной планете.

При этом они составляют всего 3% от общей длины долин.

По мнению исследователей, прорывы прорезали каньоны настолько глубоко, что могли повлиять на формирование других близлежащих речных долин. Таким образом, они предложили альтернативное объяснение уникальной топографии долин марсианских рек, которую обычно связывают с климатом.

Справка: Кратерные озера существовали на Марсе несколько миллиардов лет назад, когда на поверхности планеты присутствовала жидкая вода. Считается, что когда воды внутри кратера становилось слишком много, стенки кратера не могли ее удержать, в результате чего происходил прорыв. Эти явления способствовали прорезанию глубоких долин рек и длились всего несколько недель.

На сегодняшний день ученые выделяют два вида долин: возникшие на краю кратера, что указывает на то, что они образовались во время разлива озера, и образовавшиеся в другом месте ландшафта, что предполагает более постепенное формирование с течением времени.

В тему: В октябре 2020 года итальянские ученые обнаружили на Марсе целую сеть соленых водоемов. Они находятся на глубине около 1,5 километров под поверхностью планеты и повышают вероятность существования жизни на ней.

Летом 2021 года стало известно, что региональные пыльные бури играют большую роль в потере воды Марсом, нагревая холодную марсианскую атмосферу на больших высотах и предотвращая замерзание водяного пара.

Тэги: вода, космос, Марс, наука, исследование

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