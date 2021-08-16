Чаус рассказал еще одну подробность своего похищения

Главное: Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус в ходе суда заявил, что четыре месяца просидел в маке в каком-то подвале. По его мнению, подробности его похищения могут всколыхнуть общество.

Детали: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Николаю Чаусу. Как сообщает «Суспильне», соответствующее решение принято в ответ на ходатайство адвоката Чауса Ростислава Кравца.

Во время закрытого заседания он рассказал, что «сидел в подвале в маске» четыре месяца.

«Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание. Поэтому я также попросил адвоката о закрытом проведения. Поскольку, как я уже говорил на прошлом заседании, меня никто не отпускал», — рассказал бывший судья, выступив в поддержку ходатайства своего адвоката о проведении заседания в закрытом режиме.

В тему: 30 июля одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. При этом он находился в одних трусах. Впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.

Впоследствии его в Феофании задержали сотрудники НАБУ.

4 августа в ходе закрытого заседания Высшего антикоррупционного суда экс-судья Николай Чаус заявил, что является потерпевшим — его не убили лишь потому, что он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в Службу безопасности Украины.

Тогда же суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.