Синоптики поведали, когда в Украине наконец-то похолодает

Главное: В Украине похолодает. Возможны дожди.
Детали: Во вторник, 3 августа, в Украину придет похолодание. Синоптики говорят, что жара сохранится только в Крыму и на юго-востоке страны.
В Гидрометцентре поведали, что днем по стране ожидается плюс 23-33, а ночью 14-22 тепла.
В южных, восточных и западных областях прогнозируют грозы. В других регионах будет облачно.
В Киеве ожидается сухая погода: днем будет плюс 25-27, а ночью 16-18.
Карта погоды:
В тему: В начале следующей недели в Украине будет еще жарче, но грозы не утихнут.