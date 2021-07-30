Синоптики поведали, когда в Украине наконец-то похолодает

Главное: В Украине похолодает. Возможны дожди.

Детали: Во вторник, 3 августа, в Украину придет похолодание. Синоптики говорят, что жара сохранится только в Крыму и на юго-востоке страны.

В Гидрометцентре поведали, что днем по стране ожидается плюс 23-33, а ночью 14-22 тепла.

В южных, восточных и западных областях прогнозируют грозы. В других регионах будет облачно.

В Киеве ожидается сухая погода: днем будет плюс 25-27, а ночью 16-18.

Карта погоды:

В тему: В начале следующей недели в Украине будет еще жарче, но грозы не утихнут.