В Минздраве рапортовали об увеличении количества новых случаев коронавируса в Украине

Главное: За минувшую неделю в Украине зафиксировали увеличение количества новых больных коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что впервые за несколько месяцев в Украине возросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Министр здравоохранения сообщил, что впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. В частности, за прошедшую неделю было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период», — говорится в сообщении.

В тему: В Минздраве анонсировали инновационное лекарство от коронавируса.