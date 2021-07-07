Озвучено окончательное количество жертв в результате авиакатастрофы на Камчатке

Главное: В результате авиакатастрофы на Камчатке выживших нет, на борту было 28 человек. Поисковая операция продолжается.

Детали: В Минтрансе РФ подтвердили, что в результате авиакатастрофы на Камчатке никто не выжил. На борту Ан-26 было 28 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

«Выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет, подтвердили в Минтрансе РФ», — говорится в сообщении.

На месте крушения самолета Ан-26 продолжаются поисковые работы.

В тему: 6 июля в России на Камчатке с радаров пропал пассажирский самолет, на борту которого находилось 28 человек. Вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение.