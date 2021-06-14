Епископ УПЦ назвал стояние под ВР возможностью исповедать свою веру

«Православные христиане могут защищать Церковь с помощью сильного оружия — молитвы. Именно поэтому, завтра в 09.00 верующие Украинской Православной Церкви соберутся возле Верховной Рады на молитвенное стояние.
Впервые в истории нашего государства именно верующие подадут на рассмотрение народным избранникам обращение с законопроектами, имеющими целью разрушить тот беспредел по отношению к нашей Церкви, свидетелями которого мы стали в наше время», — отметил епископ Виктор.
Владыка подчеркнул, что государство должно обеспечивать равные права для всех граждан, однако на практике в Украине верующих одной конфессии притесняют в пользу другой, а чиновники и органы правопорядка допускают преступления и часто даже сами становятся их участниками. «Власть не придала значения миллиону подписей против антицерковных законов и именно поэтому верующие решили больше не молчать, а объединиться и стать на защиту Церкви», — подчеркнул он.
«В этой ситуации мы не можем оставаться равнодушными. Встать на защиту Церкви — это значит стать на защиту своей родной Матери. Непосредственное участие в акции, которую организует общественная организация „Миряне“, а также ее молитвенная поддержка во всех уголках Украины — это возможность исповедовать свою собственную веру во Христа Воскресшего», — констатировал епископ Виктор.
В тему: Спикер УПЦпризвал верующих УПЦ выйти к ВР на молитвенное стояние для защиты своих прав.
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