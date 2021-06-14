На Закарпатье освятили престол в храме УПЦ

В Мукачевской епархии УПЦ рассказали, как спасают жизни нерожденных детей

Жители столичных Осокорков в ближайшие дни столкнутся с неудобствами в метрополитене

Под Киевом погиб совсем молодой полицейский

Спикер УПЦ призвал верующих УПЦ выйти к ВР на молитвенное стояние для защиты своих прав

Фанатам культовой игры из Украины осталось ждать совсем недолго

Маск готов сменить гнев на милость по отношению к биткоину, но только при одном условии

Появилось видео, как во время гонок в США автомобиль влетел в толпу зрителей

В нашей группе на Евро-2020 разгорелся еще один «футболочный скандал»

14.06.21 09:19

В Киеве умер хореограф, сумевший привлечь к танцам даже Порошенко

14.06.21 09:18

Коронавирус в Украине: минимум заболевших с начала года

14.06.21 00:17

Украина достойно проиграла в стартовом матче Евро-2020

13.06.21 09:41

Стало известно, на сколько упал уровень образования в Украине из-за «дистанционки»

12.06.21 20:38

Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020

12.06.21 20:18

Во время матча Евро-2020 датский футболист рухнул без сознания на ровном месте

12.06.21 11:10

Ученые сообщили о новых опасных последствиях коронавируса

12.06.21 10:00

Стало известно, на когда запланирована встреча Зеленского и Байдена

12.06.21 09:37

Количество Центров вакцинации от коронавируса в Украине на этих выходных увеличилось вчетверо

11.06.21 23:58

Трижды уникальный Чемпионат Европы по футболу стартовал с красочного шоу в Риме