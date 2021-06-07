В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддерживает новую форму сборной Украины по футболу. Она ему очень понравилась.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу. Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

По его словам, украинцы не позволят оскорблять национальные символы.

Он написал, что ему очень нравится новая форма сборной.

«Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе», — написал министр.

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

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