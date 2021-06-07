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Новости > Стало известно, когда могут запустить мобильную связь 6G

Стало известно, когда могут запустить мобильную связь 6G

Александр Панько
07.06.21 20:21
338
Стало известно, когда могут запустить мобильную связь 6G

Главное: Компания Samsung собирается запустить мобильную связь 6G. Случится это в 2028 году.

Детали: Компания Samsung (Южная Корея) сообщила о планах запустить мобильную связь 6G. Об этом пишет издание Korea Times.

Сообщается, что 22 июня состоится мероприятие Unleashing the full power of 5G, во время которого покажут новые разработки.

Работа над стандартом мобильных сетей шестого поколения началась в позапрошлом году подразделением Samsung Advanced Communications Research Center.

Информируется, что планируется увеличить скорость соединения до 1 терабита в секунду с задержкой менее одной микросекунды.

Также ожидается, что 6G обеспечит в пятьдесят раз более высокую скорость загрузки данных, чем ныне внедряемые 5G, а также сократит задержку в десять раз.

Впрочем, запуск данной технологии начнется не ранее 2028 года.

В тему: Стало известно, какими браузерами пользуется человечество.

Тэги: мир, Интернет, Samsung, мобильная связь, технологии, 6G

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