Стало известно, сколько регионов Украины соответствуют «зеленой» зоне карантина

Главное: Абсолютно все регионы Украины находятся в «желтой» зоне карантина. При этом 12 регионов частично соответствуют «зеленой» зоне.

Детали: По состоянию на утро 3 июня, все области Украины находятся в «желтой» зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В то же время, 12 регионов частично соответствуют «зеленой».

Улучшилась ситуация в Харьковской области коэффициент выявления новых случаев инфицирования там составляет 4,9%.

Кроме того, по показателям Киев соответствует «зеленой» зоне карантина. Коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидпорога.

Также близки к «зеленой» зоны показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.

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