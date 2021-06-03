Пациентам с COVID, которые лечатся дома, дали несколько советов

Главное: В Минздраве дали несколько советов больным коронавирусом, которые лечатся дома. Больным, в частности, советуют не принимать лекарств, которых не выписывал врач, особенно антибиотиков.

Детали: В Министерстве здравоохранения опубликовали рекомендации больным с коронавирусом, которые по совету семейного врача лечатся дома. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в Telegram Минздрава.

Так, пациентам с нетяжелым течение болезни советуют:

— не покупайте лекарства, которые вам не назначал врач. Особенно это касается антибиотиков, которые нельзя пить без соответствующих анализов. Антибиотик эффективен против бактерий, а не вирусов;

— не тратьте средства на противовирусные препараты. Они не предотвращают COVID-19.

— если у вас длительное время держится температура более 38,5 градусов и жаропонижающие не помогают — это повод связаться с врачом или вызвать скорую;

— у вас появилась одышка, а сатурация падает ниже 95%. Об этих симптомах тоже стоит сообщить семейному врачу или обращаться в скорую;

— пейте много жидкости;

— регулярно проветривайте комнату и, если имеете возможность, не контактируя с окружающими, выходите на прогулку;

— не забывайте регулярно мыть руки и по возможности держать дистанцию с близкими, если они не болеют.

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