Семь стран ЕС начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации

Главное: Страны Евросоюза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польши, Хорватии и Чехии.



Детали: Во вторник, 1 июня, семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Сертификат, который позволит свободно перемещаться по территории ЕС, теперь можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польши, Хорватии и Чехии.

Другие страны ЕС решили запустить цифровой сертификат только после тестирования системы, считывающей QR-коды из этих сертификатов.

«Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран», — говорится в сообщении.

Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

В тему: В апреле минувшего года ВОЗ сделала важное заявление относительно внедрения «иммунных паспортов».