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Новости > Украинские водительские права в Италии больше не действительны

Украинские водительские права в Италии больше не действительны

Агата Кловская
01.06.21 15:14
211
Украинские водительские права в Италии больше не действительны

Главное: С сегодняшнего дня свое действие прекратило соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании водительских удостоверений. Сейчас ведутся переговоры о подписании нового соглашения в ближайшее время.

Детали: Соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие. Об этом сообщается на странице посольства Украины в Италии в социальной сети Facebook.

«Украинско-итальянское соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие с 1 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Итальянской Республики сейчас ведут активную работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, которое после вступления в силу позволит гражданам Украины и в дальнейшем пользоваться возможностью осуществлять обмен своих украинских водительских удостоверений на итальянские документы.

«О подписании и вступлении в силу нового Соглашения будет дополнительно сообщено», — заявили в посольстве.

В тему: В сентябре минувшего года сообщалось, что в Украине введут новый формат водительских прав.

Тэги: автомобиль, Украина, общество, Италия, права, соглашение, водительские права

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