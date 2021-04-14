Стала известна страна, в которой могут встретиться Байден и Путин

Главное: Джо Байден и Владимир Путин могут встретиться в Финляндии. Такое предложение сделал президент страны.

Детали: Президент Финляндии Саули Ниинистё предложил организовать встречу лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Такое сообщение распространила канцелярия политика.

Так, он заявил: «Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам».

Кроме этого финн сказал: «Мы делаем такое предложение не впервые».

Возможным местом встречи он назвал Хельсинки.

Напомним, что летом 2018 года в Финляндии Владимир Путин уже встречался с Дональдом Трампом.

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