Украинец уже четыре раза переболел COVID-19

Главное: Мужчина четыре раза переболел коронавирусом. Аномальный случай зафиксирован в Харькове.

Детали: В Харькове произошел странный медицинский случай. Как сообщают «Вартові Еспресо», о нем сообщает заведующий терапевтическим отделением городской клинической больницы №17 Роман Елисеев.

Врач говорит, что мужчина четыре раза переболел COVID-19.

Это объясняется тем, что у пациента фиксировали «сопутствующие патологии», из-за которых у него не вырабатывались антитела.

Сейчас мужчина здоров.

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