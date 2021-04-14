Украинец уже четыре раза переболел COVID-19

Главное: Мужчина четыре раза переболел коронавирусом. Аномальный случай зафиксирован в Харькове.
Детали: В Харькове произошел странный медицинский случай. Как сообщают «Вартові Еспресо», о нем сообщает заведующий терапевтическим отделением городской клинической больницы №17 Роман Елисеев.
Врач говорит, что мужчина четыре раза переболел COVID-19.
Это объясняется тем, что у пациента фиксировали «сопутствующие патологии», из-за которых у него не вырабатывались антитела.
Сейчас мужчина здоров.
В тему: Коронавирус в Украине не снижает обороты – смертность продолжает зашкаливать.