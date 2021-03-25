Главное: 27 марта в Киеве подорожает проезд в маршрутках. В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области заявили, что стоимость проезда в транспорте возрастет с 8 до 10 гривен.

Детали: В Киеве с нынешней субботы, 27 марта, подорожает проезд в маршрутках. Причиной такого решения называют локдаун. Об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Киевлянам придется платить на две гривны больше — стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.

«Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники 10 гривен», — сообщил глава организации Игорь Моисеенко.

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