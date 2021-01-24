На митингах в поддержку Навального прошло рекордное число задержаний

Главное: В ходе массовых акции в поддержку Алексея Навального в крупных российских городах прошло рекордное за всю историю современной России число задержаний. До этого рекорд был поставлен в июне 2017 года.

Детали: В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии. Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Такие данные на утро 24 января приводит сайт «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных — в Москве (1294), Санкт-Петербурге (489) и Новосибирске (96). Массовые задержания прошли во многих крупных городах России.

Как сообщает «Медуза», общее число задержанных является рекордным за всю историю протестных акций в современной истории России. До этого рекордное число людей суммарно по всей стране задерживали 12 июня 2017 года — 1769 человек.

Большинству задержанных вменяют административные статьи о нарушении правил участия в акции и о «создании помех городской инфраструктуре».

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

Государственный департамент США осудил насилие российских силовиков против участников акций протеста 23 января, а также потребовал освободить оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Подчеркивается, что Соединенные Штаты решительно осуждают применение грубой тактики против протестующих и журналистов.

«Продолжающиеся усилия по ущемлению прав россиян на мирные собрания и свободу выражения мнений, арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшее за этим подавление акций протеста — тревожные признаки дальнейшего ограничения гражданского общества и основных свобод», — говорится в заявлении.

Отмечается, что права россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплены не только в конституции страны, но и в обязательствах России в рамках ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и её международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах«

«Призываем российские власти освободить всех граждан, задержанных за осуществление своих универсальных прав, а также немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального. Мы настоятельно призываем Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и достоверно объяснить применение химического оружия на своей территории», — заявили в Госдепе.

В тему: 17 января 2021 года Российский оппозиционер Алексей Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» в Москве сразу по возвращению из Гермнаии. В Amnesty International его признали узником совести.

Впоследствии Химкинский городской суд Московской области арестовал его до 15 февраля.

Тогда же он был отправлен в знаменитое московское СИЗО «Матросская тишина».

Расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина стало самым просматриваемым видео в 9 странах, включая Кипр и собрало более 3 млн «лайков» и более 1 млн комментариев.