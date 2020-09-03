Врач рассказал, что делать человеку, который заподозрил у себя коронавирус

Главное: Врач-инфекционист Евгений Дубровский рассказал, что в первую очередь должен делать человек, который заподозрил у себя коронавирус. По его словам, главное — не паниковать.

Детали: Заподозрив у себя коронавирусную инфекцию, главное — не паниковать и изолироваться. Об этом в интервью ТСН рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

«Если человек чувствует в себе характерные для респираторного заболевания симптомы, надо сразу самоизолироваться и не подвергать опасности других. Затем обратиться к своему семейному врачу и четко выполнять его инструкции. Бежать с испуганными глазами в больницу нет смысла, все равно инфекционные стационары рассчитаны на средне-тяжелых и тяжелых пациентов, поэтому без показаний человека не госпитализируют», — говорит Дубровский.

По его словам, лечение легких форм достаточно простое, «ничего особенного в нем нет».

«Ну, и конечно, желательно сразу сделать ПЦР на COVID. Это, во-первых, самому пациенту всегда интересно и его беспокоит, а во-вторых, поможет семейному врачу правильно сориентироваться при необходимости обращения в стационар», — добавил врач.

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