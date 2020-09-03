Депутаты усилили ответственность за угон автомобилей: что известно

Главная: Верховная Рада Украины приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу автомобиля. В частности, при определении ответственности за похищение автомобиля будут учитывать стоимость машины.

Детали: 3 сентября на очередном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Как сообщает «Украинская правда», целью документа является совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконным завладением транспортными средствами.

В соответствии с ним угон автомобиля будет наказываться ограничем свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Если автомобиль угнали с помощью «электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны» или если стоимость машины составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, то преступнику светит наказание в виде лишения свободы на от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

За угон авто, совершенный организованной группой или совмещенный с насилием, виновникам грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового.

При этом будет учитываться стоимость машины.

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