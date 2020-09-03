В Сети появилась карта расположения современных городов за последние 750 млн лет

Детали: Американский ученый Ян Вебстер создал интерактивную карту Земли, на которой можно увидеть месторасположение современных городов 750 млн лет назад.

Главное: Палеонтолог из Калифорнии Ян Вебстер создал карту, которая позволяет всем желающим найти свой родной город и выбрать время, начиная с настоящего времени и до 750 млн лет назад. Как сообщает «Фокус», проходя через разные периоды времени можно проследить, как объединялись первые континенты, чтобы сформировать суперконтинент Пангею около 335 млн лет назад, прежде чем распасться около 175 млн лет назад.

Также можно путешествовать по разным периодам времени, например, переместиться в меловой период, когда динозавры бродили по Земле или когда животные сделали свои первые шаги на суше.

Интерактивная карта использует программное обеспечение для визуализации тектоники плит GPlates, а также картографические данные. В итоге многие пользователи заметили, что территории, на которых сейчас располагаются их города, когда-то находились в совершенно другом месте.

«Это показывает, что наша среда динамична и может меняться. История Земли длиннее, чем мы можем себе представить, а нынешнее расположение тектонических плит и континентов — прихоть времени. В будущем все будет по-другому, и Земля может пережить нас всех», — объяснил Вебстер.

Увидеть как изменялось место положения своего города на карте можно здесь.

Так, например, здесь бы располагался Киев 750 млн лет назад.

А так - 66 млн лет назад.

В тему: По рассчетам британских ученых, в ближайшие 5-10 млн лет на нашей планете появится новый океан. Он образуется в восточной части Африки в результате тектонического разлома континента пополам.