Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Главное: Известный актер Михаил Ефремов, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, признал свою вину. Обвинение запросило для него 11 лет колонии общего режима.

Детали: Актер Михаил Ефремов, обвиненный в смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, признал свою вину. Об этом он сообщил в Пресненском суде столицы в четверг, 3 сентября.

«Ваша честь, я признаю свою вину», — сказал Ефремов, сообщает Lenta.ru.

Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима. По словам прокурора, без изоляции от общества актер не исправится.

«Мы не знаем мотивов, по которым эти свидетели пытались спасти Ефремова от уголовной ответственности, но их показания нашли опровержение в ходе рассмотрения дела. Поэтому прошу суд отнестись к ним критически», — заявил гособвинитель.

Также сторона обвинения потребовала удовлетворить иски потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Гособвинение потребовало взыскать с Ефремова полмиллиона рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова, который ранее требовал 7,5 миллиона рублей, и полностью удовлетворить иски остальных потерпевших на один рубль.

В тему: 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами. Позже стало известно, что пострадавший умер.

Тогда же, по данным СМИ, он признал свою вину.

3 июля адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов заявил о своей невиновности.

5 июля известный российский пропагандист Владимир Соловьев продемонстрировал фотокопию заключения эксперта, из которого следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Ефремова были найдены следы ДНК актера.

20 августа Пашаев заявил, что защита нашла «секретного свидетеля», который утверждает, что актер в момент смертельного ДТП находился на пассажирском сидении.

Позже Пашаев заявил, что уже установлена личность водителя, который на самом деле находился за рулем автомобиля, совершившего смертельное ДТП.