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Эксперты прогнозируют финансовый крах одной из стран Востока

Александр Панько
03.09.20 05:32
732
Эксперты прогнозируют финансовый крах одной из стран Востока

Главное: Снижение цен на нефть ударило по Кувейту. У страны заканчиваются деньги.

Детали: Мировое падение цен на нефть больно ударило по Кувейту. Как пишет издание Bloomberg, у этой страны банально заканчиваются деньги.

Отмечается, что Кувейт обладает наибольшими запасами черного золота в мире.

Аналитики отмечают: «Экспорт нефти и газа из ближневосточной монархии в этом году упадет почти до половины максимумов 2014 года».

Сообщается также: «Местное правительство практически исчерпало свои ликвидные активы, что делает его неспособным покрыть дефицит бюджета: ожидается, что он достигнет почти 46 миллиардов долларов».

Кроме этого, подчеркивается следующее: «Ситуация в Кувейте осложняется противостоянием между парламентом и правительством, премьер-министр которого назначается эмиром. Законодатели сорвали планы правительства по перераспределению государственных субсидий и выпуску госдолга».

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что нефть начала дешеветь. Стало известно, что случилось.

Тэги: мир, экономика, нефть, Кувейт, финансы

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