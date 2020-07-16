Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Новым главой Антимонопольного комитета стала «не кума» Зеленского

Автор: «Фраза»
50
Новым главой Антимонопольного комитета стала «не кума» Зеленского

Главное: Верховная Рада Украины назначила новым главой Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую, много лет проработавшую на «АрселорМиттал Криворожсталь» и в холдинге «Метинвест» Рината Ахметова. По данным СМИ, ее сестра является бывшей соседкой президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге, на которую он переписал свой бизнес в Италии.

Детали: Новым руководителем Антимонопольного комитета Украины стала Ольга Пищанская. Как сообщает «Экономическая правда», на заседании Верховной Рады 16 июля соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.

Результаты голосования ВРУ за назначение О.Пищанской на должность главы АМКУ

Выступая с парламентской трибуны она заявила о том, что видит своей главной целью «прекращение антиконкуретных действий органов власти, борьбу с картелями и монопольным положении на рынке», не уточнив, о ком конкретно идет речь.

Отметим, что по данным телеканала «Прямой», сестра Ольги Пищанской Светлана якобы управляет делами президента Украины Владимира Зеленского в Италии, будучи подругой детства из Кривого Рога и по совместительству спонсором «Слуги народа».

В комментарии thePage новая глава АМКУ подтвердила, что является родной сестрой Светланы Пищанской, однако, по ее словам, речь о «кумовстве» в данном случае не идет. «Я считаю, что меня назначили как меня. Более того, я на этом настаиваю. Также в открытых источниках вы можете увидеть мой трудовой путь. Вы можете связываться с людьми, с которыми я раньше сотрудничала. Я этого не боюсь. Спрашивать, что люди обо мне думают, как со мной работалось», — заявила Ольга Пищанская, подчеркнув, что «весь свой путь» она «создавала сама».

При этом на схеме кадровых решений нынешней власти, распространяемой в соцсетях, можно увидеть, что братья и сестры старых знакомых президента нередко занимают государственные должности.

Схема "кумовства" Владимира Зеленского

По данным из открытых источников, Ольга Пищанская родилась в 1975 году. В 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство. А спустя пять лет получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

С 1999 г работала на металлургическом заводе «Криворожсталь», ставшем впоследствии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В ее декларации указано, что она владеет ценными бумагами этого предприятия. Отметим, что тогда же на предприятии генеральным юридическим консультантом работал ее предшественник на должности главы АМКУ Юрий Терентьев.

С января по апрель 2016 года возглавляла отдел закупок в ООО «Метинвест холдинг», принадлежащем олигарху Ринату Ахметову и народному депутату Вадиму Новинскому.

Кроме того, с 2016 по 2019 гг она возглавляла ООО «Закупочные решения» и параллельно работала коммерческим директором в ООО «СТЭМ Инжиниринг».

В тему: Как сообщали СМИ, 3 июля 2020 года Верховная Рада Украины уволила с должности главы АМКУ Юрия Терентьева.

По некоторым данным подать соответствующее заявление его заставил президент Украины Владимир Зеленский. Якобы причиной послужил штраф в 6,5 млрд грн, наложенный на табачного монополиста — компанию «Тедис».

Тэги: Верховная Рада Украины, экономика, политика, назначение, Антимонопольный комитет Украины, кумовство, Владимир Зеленский, новости Украины, Ольга Пищанская

Комментарии

Статьи

14.07.20 09:28

Банановые перспективы для Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
16.07.20 08:07

Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Президент Турции собирается захватить мечеть Аль-Акса
15.07.20 21:45

Президент Турции собирается захватить мечеть Аль-Акса

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Как правильно понимать протесты в российском Хабаровске
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Новым главой НБУ стал бывший советник Юлии Тимошенко родом из России

Новым главой НБУ стал бывший советник Юлии Тимошенко родом из России
16.07.20 12:49
346
Последние новости
16.07.20 13:55

Новым главой Антимонопольного комитета стала «не кума» Зеленского
16.07.20 13:06

Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
16.07.20 12:49

Новым главой НБУ стал бывший советник Юлии Тимошенко родом из России
16.07.20 12:18

Епископ УПЦ: Дискриминация прав верующих в Золочево – нарушение международных правовых стандартов
16.07.20 12:03

Эксперты оценили шансы «Шахтера» выиграть Лигу Европы этим летом
16.07.20 11:39

«Голова, руки, ноги, все на месте»: в квартира на Манхэттене найдено расчлененное тело миллионера
16.07.20 11:01

В Турции разбился самолет-разведчик – погибли силовики
Фото и Видео
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
Появилось видео, как темнокожий полицейский избил белого бомжа в метро Нью-Йорка
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
У известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Министр обороны Эстонии официально провозгласил Россию врагом
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Парижский «Диснейленд» открылся, несмотря на бушующий коронавирус
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Тело офицера СБУ нашли на Оболони в день выхода на пенсию, – СМИ
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Люди заживо горели на шоссе в Египте после взрыва нефтепровода (18+)
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
Молодая звезда Instagram из США неожиданно умерла на восьмом месяце беременности
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на пандемию коронавируса, открыли детский лагерь «Артек»
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
Рабочие против строителей: в Москве произошла эпичная драка
Несмотря на сопротивление родственников, журналистам удалось выяснить детали трагедии в Харькове
Несмотря на сопротивление родственников, журналистам удалось выяснить детали трагедии в Харькове
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.