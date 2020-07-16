Новым главой Антимонопольного комитета стала «не кума» Зеленского

Главное: Верховная Рада Украины назначила новым главой Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую, много лет проработавшую на «АрселорМиттал Криворожсталь» и в холдинге «Метинвест» Рината Ахметова. По данным СМИ, ее сестра является бывшей соседкой президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге, на которую он переписал свой бизнес в Италии.

Детали: Новым руководителем Антимонопольного комитета Украины стала Ольга Пищанская. Как сообщает «Экономическая правда», на заседании Верховной Рады 16 июля соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.

Выступая с парламентской трибуны она заявила о том, что видит своей главной целью «прекращение антиконкуретных действий органов власти, борьбу с картелями и монопольным положении на рынке», не уточнив, о ком конкретно идет речь.

Отметим, что по данным телеканала «Прямой», сестра Ольги Пищанской Светлана якобы управляет делами президента Украины Владимира Зеленского в Италии, будучи подругой детства из Кривого Рога и по совместительству спонсором «Слуги народа».

В комментарии thePage новая глава АМКУ подтвердила, что является родной сестрой Светланы Пищанской, однако, по ее словам, речь о «кумовстве» в данном случае не идет. «Я считаю, что меня назначили как меня. Более того, я на этом настаиваю. Также в открытых источниках вы можете увидеть мой трудовой путь. Вы можете связываться с людьми, с которыми я раньше сотрудничала. Я этого не боюсь. Спрашивать, что люди обо мне думают, как со мной работалось», — заявила Ольга Пищанская, подчеркнув, что «весь свой путь» она «создавала сама».

При этом на схеме кадровых решений нынешней власти, распространяемой в соцсетях, можно увидеть, что братья и сестры старых знакомых президента нередко занимают государственные должности.

По данным из открытых источников, Ольга Пищанская родилась в 1975 году. В 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство. А спустя пять лет получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

С 1999 г работала на металлургическом заводе «Криворожсталь», ставшем впоследствии ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В ее декларации указано, что она владеет ценными бумагами этого предприятия. Отметим, что тогда же на предприятии генеральным юридическим консультантом работал ее предшественник на должности главы АМКУ Юрий Терентьев.

С января по апрель 2016 года возглавляла отдел закупок в ООО «Метинвест холдинг», принадлежащем олигарху Ринату Ахметову и народному депутату Вадиму Новинскому.

Кроме того, с 2016 по 2019 гг она возглавляла ООО «Закупочные решения» и параллельно работала коммерческим директором в ООО «СТЭМ Инжиниринг».

В тему: Как сообщали СМИ, 3 июля 2020 года Верховная Рада Украины уволила с должности главы АМКУ Юрия Терентьева.

По некоторым данным подать соответствующее заявление его заставил президент Украины Владимир Зеленский. Якобы причиной послужил штраф в 6,5 млрд грн, наложенный на табачного монополиста — компанию «Тедис».