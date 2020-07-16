«Голова, руки, ноги, все на месте»: в квартира на Манхэттене найдено расчлененное тело миллионера

Главное: В дорогой квартире на Манхэттене найдено расчлененное тело местного миллионера Фахима Салеха. Камеры видеонаблюдения зафиксировали жестокого убийцу.

Детали: Полиция Нью-Йорка обнаружила в квартире на Манхэттене расчлененное тело мужчины. По предварительным данным, оно принадлежит местному миллионеру Фахиму Салеху. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, рядом с телом лежала электропила.

«У нас есть торс и лежащие отдельно голова, руки и ноги. Все на месте», — заявил официальный представитель городской полиции Карлос Нивс, подчеркнув, что преступник действовал хладнокровно и профессионально.

Он также добавил, что у следствия пока нет данных о мотивах такого жестокого убийства.

При этом, по данным источников, у правоохранителей есть в распоряжении запись с камеры наблюдения, расположенной в лифте дома. На ней можно увидеть как жертва заходит на первом этаже. Вслед за ней заходит предполагаемый убийца в перчатках, шляпе и маске. После того как двери лифта открылись, Салех упал на пол, как если бы в него выстрелили или парализовали электрошокером.

В итоге расчлененное тело нашла сестра в квартире, которую он купил в прошлом году за $2,25 млн.

В тему: В декабре 2008 года охранник одной из стройплощадок города Котовска Одесской области убил своего собутыльника и расчленил тело бензопилой.